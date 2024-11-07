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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉陳昇人生大波浪 診斷罹癌最震撼

陳昇人生中遇過幾次大波浪，直言被告知罹癌最震撼。（記者潘少棠攝）陳昇人生中遇過幾次大波浪，直言被告知罹癌最震撼。（記者潘少棠攝）

躲過墜機劫難 遇過砸頭苦難 經過MeToo磨難

陳昇人生中遇過幾次大波浪，直言被告知罹癌最震撼。（記者潘少棠攝）陳昇人生中遇過幾次大波浪，直言被告知罹癌最震撼。（記者潘少棠攝）

記者陳慧玲／專訪

陳昇10月底剛過66歲生日，他唱過《把悲傷留給自己》、《擁擠的樂園》等眾多經典好歌，音樂路上留下不少精彩足跡，但生活中卻也數次出現起伏波浪，他頗有體悟表示，所以人不能太「靠勢（台語，意指驕傲自大、太過自信）！」

11月底陳昇與創作夥伴「新寶島康樂隊」將推出第13張新專輯《大波浪》，談到人生中經歷過的幾次大波浪，像是遭酒客砸頭，導致他頭部受重創、右手神經麻痺；另外又罹患口腔癌，還有去年遭唱片設計師指控不當言語及肢體碰觸的MeToo事件，問陳昇哪一次的大波浪讓他最震撼？他直言：「沒有任何大波浪比被醫生告知得癌症更大波浪。」

《大波浪》歌詞「現此時真像遇到海波浪，浮浮沉沉你得要憋氣」，多少反映出陳昇在MeToo事件後的心聲，他坦言商演減少，「看得出邀約少滿多，我的夥伴當然不會說都是我害的，我也只能勉強幽默說：『阿兄年紀大了，我們若不長進，可能歌迷也看膩了，會比較想看告五人、告六人...』。」

MeToo指控是否造成陳昇和老婆之間爭吵？他說：「怎麼會不吵？我很同情她在教會承受多少壓力，外界都會過度關切。」陳昇也透露，老婆第一時間去請問律師友人，「律師問很詳細，親到了嗎？有摸胸部嗎？大腿內側摸了嗎？」他很無奈，這些根本都沒有發生，卻可能造成外界誤解。

回想當兵時陰錯陽差因為換搭飛機躲過摔飛機劫難，陳昇說：「老天疼憨人，但要更小心，回憶過去點滴，現在還會冒冷汗。」

陳昇充滿感觸說：「一波一波來，不同年紀領教不同波浪，人生像海波浪，有時起有時落，日子還是要過下去。」12月31日陳昇將在台北國際會議中心舉行「大波浪」跨年演唱會，購票可洽KKTIX。

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