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周渝民偶包重表演要求高 打趣和薛仕凌像老夫老妻

周渝民（左起）、白潤音、劉子銓、薛仕凌出席台劇《我們與惡的距離2》前導發布會。（記者陳奕全攝）周渝民（左起）、白潤音、劉子銓、薛仕凌出席台劇《我們與惡的距離2》前導發布會。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕金鐘戲王周渝民、薛仕凌、白潤音和劉子銓昨出席《我們與惡的距離2》前導發布會，編劇呂蒔媛提到現場拍攝時團隊的「偶包都滿重的」，因為「大家都不肯放過自己」，對表演的要求很高，周渝民聽聞後承認自己確實「偶包很重」，深怕自己做不好。

周渝民和白潤音、薛仕凌有很重的對手戲，周渝民提到第一場戲是在法庭拍，事前花很多時間和白潤音聊天，笑說：「我覺得我比較適合和小孩聊天，我跟他們講話很單純，彷彿自己也是個小孩，沒什麼壓力。」2人在台上也不時交頭接耳說悄悄話，看得出交情確實不錯。

至於他和薛仕凌戲裡是從小就認識的老友，被問及怎培養默契，周渝民表示兩人生日只差一天，「冥冥之中有些東西在連結」，他認為戲裡2人的相處模式是「成熟屁孩聊天，不需要講太多恭維的話」，還打趣稱是「老夫老妻」。

另外，薛仕凌戲裡飾演傳統政二代，他很感謝新科金鐘戲后楊貴媚飾演媽媽，「她幫我入戲很多，球是從她開始發的，發得漂亮！」他提到故事背景設定在南部，讓他看了很有感，「因為我是南部小孩，很多場景不曉得劇組是不是刻意的，在聊天講話都滿容易觸動到我，感覺很深刻。」

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