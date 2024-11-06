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黃迪揚憶初迎女兒辛酸淚 方宥心捧假肚上公廁

黃迪揚（右）、方宥心、和童星黃宥凱在劇中飾演一家三口，昨受訪談到拍戲趣事。（記者王文麟攝）黃迪揚（右）、方宥心、和童星黃宥凱在劇中飾演一家三口，昨受訪談到拍戲趣事。（記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾獲金鐘迷你劇男配角獎的黃迪揚和方宥心合作公視人生劇場《選物家》，劇中是為五斗米折腰的夫妻，戲外黃迪揚有2個女兒，昨受訪時提到一開始得知老婆懷孕，心中五味雜陳，甚至半夜失眠，默默流下辛酸淚，因他發現寶寶出生到老婆做完月子竟要花30萬元，但他當時存款不到10萬元。

黃迪揚回憶當初試圖以業配方式跟月子中心談合作，開頭還得問對方：「你認識我吧？」 後來老婆生兩胎，都只住15天就回家由他跟岳母共同照顧，幸好老婆也很體諒他。

方宥心劇中是個即將臨盆的孕婦，拍戲空檔去上公廁，打掃阿姨提醒她「地板很濕小心走，別滑倒」，讓原本動作俐落的她，只好捧著假肚子裝孕婦。

黃迪揚後來鼓勵新婚的方宥心生小孩，還說「孩子會帶財」，但方宥心完全沒被打動，她認為自己和老公王為都是演員，拍戲、接案工作不穩定，「我覺得養不起，夫妻也不有錢。」

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