朱軒洋傳遭《女外科2》換角 蔡淑臻反駁尚未定案

蔡淑臻近期忙著《村裡來了個暴走女外科2》的前置作業。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕蔡淑臻擔任製作人的公視職人影集《村裡來了個爆走女外科》去年抱回金鐘4項大獎，她也因這部戲拿下戲后，目前第二季正在籌備中，男主角朱軒洋前陣子陷劈腿風波，傳出製作方決定將男主角換成王大陸，蔡淑臻昨代表製作方回應，「所有角色的戲分至今尚未最終確定。」

朱軒洋因感情風波傳出可能被《女外科2》換角。（資料照，記者陳逸寬攝）

蔡淑臻先前出席活動曾透露，《女外科》第二季仍在修改劇本，有可能會換男主角，也有可以維持現狀，會有兩個方案和公視討論，如今傳出男主角由王大陸接演，對於換角一事，她昨表示，第二季的原創開發過程充滿挑戰，劇組為了精益求精，不斷調整事件設計，「使得所有角色的戲分至今尚未最終確定。」

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蔡淑臻透露，目前確定的是，第二季仍延續第一季的脈絡，並將第一季觀眾喜歡的角色透過不同方式跟媒介回歸，同時也會有新的角色加入，她承諾「為了早日讓大家一睹《女外科》的卡司新組合，劇組會繼續努力。」

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