五月天一路向東 1/17再出發-阿信為計畫更改致歉

五月天領軍的「一路向東」演唱會改期至明年1月中登場。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天和相信音樂眾歌手共同參與的「一路向東」演唱會，上週受到康芮颱風攪局，緊急宣告延期，昨公布新的演出時程，將改至明年1月17日起連唱3天。

對於活動因颱風延期，前晚阿信發文談到：「向滿心期待的大家致上歉意，為了每位來到現場朋友的安全，我們只能改變計畫。」

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阿信也提到工作團隊將舞台搭了又拆的心情，他說：「夥伴將搭好的舞台拆開、分解、裝箱，收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得。」但他承諾：「我們一定會再回去！」並說：「我們正重整行程，想讓每次的意想不到，都帶回更多的溫暖與感動。」

昨相信音樂公布，「2025 Just Love It！一路向東演唱會再出發版」，改期至明年1月17日從高雄流行音樂中心海風廣場唱起，1月18日在花蓮玉里國小永昌分校運動場演出，另外1月18及19日在花蓮東大門廣場會有兩場演出，全都是免費入場。

蘇慧倫昨轉發改期演出資訊，並談到：「雨過天晴，一路向東再相見。」告五人也和粉絲相約：「再次出發，到時候見。」丁噹則說：「雖然颱風打亂了計畫，延後了與你們的相見，但大家的安全最重要，期待明年1月讓我們重新相遇。」

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