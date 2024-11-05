晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

五月天一路向東 1/17再出發-阿信為計畫更改致歉

五月天領軍的「一路向東」演唱會改期至明年1月中登場。（相信音樂提供）五月天領軍的「一路向東」演唱會改期至明年1月中登場。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕由五月天和相信音樂眾歌手共同參與的「一路向東」演唱會，上週受到康芮颱風攪局，緊急宣告延期，昨公布新的演出時程，將改至明年1月17日起連唱3天。

對於活動因颱風延期，前晚阿信發文談到：「向滿心期待的大家致上歉意，為了每位來到現場朋友的安全，我們只能改變計畫。」

阿信也提到工作團隊將舞台搭了又拆的心情，他說：「夥伴將搭好的舞台拆開、分解、裝箱，收起了整裝待發的曲目與心情，心裡真是捨不得。」但他承諾：「我們一定會再回去！」並說：「我們正重整行程，想讓每次的意想不到，都帶回更多的溫暖與感動。」

昨相信音樂公布，「2025 Just Love It！一路向東演唱會再出發版」，改期至明年1月17日從高雄流行音樂中心海風廣場唱起，1月18日在花蓮玉里國小永昌分校運動場演出，另外1月18及19日在花蓮東大門廣場會有兩場演出，全都是免費入場。

蘇慧倫昨轉發改期演出資訊，並談到：「雨過天晴，一路向東再相見。」告五人也和粉絲相約：「再次出發，到時候見。」丁噹則說：「雖然颱風打亂了計畫，延後了與你們的相見，但大家的安全最重要，期待明年1月讓我們重新相遇。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中