（金馬61嘉賓雲集） 李安獻終身成就獎 阿兵哥許光漢請假頒獎

李安抽空回台參加金馬盛會，將頒發終身成就獎。（金馬執委會提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕第61屆金馬獎昨公布頒獎嘉賓，國際名導李安確定於百忙之中自美國返台，頒發「終身成就獎」給已故武俠影后鄭佩佩；外賓方面，日本金像獎影帝阿部寬、奧斯卡最佳男配角關繼威，以及《媽的多重宇宙》導演關家永及製片王慶等重量級影人都將出席典禮。

許光漢順利向軍方請假出席金馬獎。（金馬執委會提供）

上屆影帝吳慷仁繼缺席金鐘獎頒獎後，再度缺席金馬獎，金馬執委會回應他因工作趕拍中，因此不克出席；至於當兵中的許光漢則順利向軍方請假，獲准連兩年參與盛會，他將和主演的《青春18×2 通往有你的旅程》劇組重聚，並擔任頒獎嘉賓。

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日本影帝阿部寬受邀擔任頒獎嘉賓。（金馬執委會提供）

今年嘉賓滿滿亮點，除了阿部寬、張震「雙影帝」，關繼威、關家永、王慶為「多重宇宙」三人組，「四大角頭」蔡振南、太保、龍天翔、高捷也將助威，另外也有「五大星光」許光漢、袁澧林、陳柏霖、王淨、曾敬驊替典禮畫龍點睛。

奧斯卡最佳男配角關繼威也將出席盛會。（金馬執委會提供）

曾入圍金馬獎最佳原創電影音樂、歌曲的黃韻玲和參與年度主視覺與形象廣告拍攝的舞蹈家許芳宜都將出席，一同見證榮耀時刻；導演朱延平則將獻獎給他多部電影中負責掌鏡的攝影師林文錦。

另外，7位金馬影后張艾嘉、楊貴媚、吳君如、林嘉欣、楊雁雁、謝盈萱、林品彤齊聚頒獎，金馬主席李屏賓與評審團主席譚家明將揭曉壓軸「最佳劇情片」得主；「金馬61」將於11月23日頒獎。

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