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娛樂 最新消息

李康生自誇浪人造型帥 頂級規格服侍女主角慘被踢還狠摔

李康生（左）與導演蔦哲一朗在東京影展《黑之牛》首映。（光年映畫提供）李康生（左）與導演蔦哲一朗在東京影展《黑之牛》首映。（光年映畫提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕李康生主演日片《黑之牛》與和牛對戲，學習耕作插秧、騎牛洗牛；他赴東京出席映後時，分享拍攝前花兩週訓練，妙喻和牛是「女主角」，拍攝時都以頂級規格「服侍她」，包括清大便、散步和刷背等，全程親力親為。

李康生在《黑之牛》以浪人造型裝扮和牛對戲。（光年映畫提供）李康生在《黑之牛》以浪人造型裝扮和牛對戲。（光年映畫提供）

導演蔦哲一朗耗時8年完成電影，以「十牛圖」為結構，全片觸及人和動物、大自然共存的母題；李康生被問和牛的相處，笑說：「第二次回日本拍攝時，她好像忘記我了，在牛棚裡踢了我兩腳，有次還失控狂奔把我摔下來。」打趣形容她失控起來根本是西班牙鬥牛。

李康生近日在東京觀賞全片，自豪說：「我扮成浪人的造型看起來還滿帥的！」不過他好奇為何導演想找一位台灣人演日片？蔦哲一朗表示，因為想找不像日本人的演員，「我主要看重演員的身體性，李康生能用精湛演技、表情詮釋角色，加上他的神祕性，替影片增添魅力」。《黑之牛》將於8日在台上映。

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