（人物專訪）尹馨演鬼片超好睡 白潤音喜歡白靈克服怕鬼

白潤音（左）、尹馨合體為《鬼們之蝴蝶大廈》宣傳，擺出逗趣姿勢嚇人。（記者胡舜翔攝）

記者鍾志均／專訪

尹馨、白潤音合體為主演恐怖片《鬼們之蝴蝶大廈》宣傳，身兼監製的尹馨忙得焦頭爛額，表示這次有重責大任，電影完成後問心無愧，還說她的舅媽、嫂嫂都已買票支持；白潤音本身怕鬼，這回說服自己演鬼片，原因讓人會心一笑。

《鬼們之蝴蝶大廈》靈感來自錦新大樓、西寧國宅等凶宅事件，尹馨自認會看鬼片，喜歡有劇情的恐怖片，至於監製要做的事，她說天天盯剪接，包括調光、聲音、特效、行銷預算等大小事全都參與，笑稱不會當「很輕鬆的監製」，全力協助電影拍到最好。

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尹馨（左）在片中為人母，現實中大嘆媽媽不好當。（劇匯文創提供）

★尹馨沒遇靈異事件 喊教育孩子很難

尹馨除了關注影片進度，還是主演，坦承雙重角色負擔大；片中為人母的尹馨，被問現實中會是什麼類型的媽媽，她表示期望讓小孩自由成長，活成他自己的樣子，「但等到孩子長大，又希望他們變好，會想插手安排他們的事」，嘆教育孩子是很難的功課。

該片有許多惡鬼、怨靈等各類靈異元素驚悚登場，尹馨說拍攝時完全沒遇過靈異事件，「每天都累得半死，一回家倒頭就睡」，笑稱這次是「拍戲以來睡得最好的一次」。

白靈（左）、白潤音共譜祖孫情，兩人一拍即合。（劇匯文創提供）

★白靈是行動派 白潤音誇阿嬤很厲害

白潤音本身很怕鬼，卻說看到喜歡的演員，像是白靈、尹馨等人就克服內心恐懼，曾演出鬼小孩、被噴槍塗滿全身白的他補充說：「這次不用特殊化妝，是可以加入劇組的理由。」

國際巨星白靈演出白潤音的阿嬤，白潤音說：「她（白靈）在片場滿安靜的，只要一喊卡，就會立刻跟我討論有什麼需要調整。」大讚她很厲害，是行動派。

有場白潤音替白靈洗頭的戲，他透露現場太歡樂，泡泡不小心流到眼睛裡，「和電影恐怖調性不符，被剪掉很多。」《鬼們之蝴蝶大廈》熱映中。

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