ELKIE開唱慶生 周子瑜驚喜應援

ELKIE舉辦首場個人演唱會兼慶生。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「ELKIE」莊錠欣昨舉辦首場個人演唱會，與全場粉絲共度26歲生日，閨密周子瑜驚喜現身二樓觀眾席，揮起螢光棒陶醉應援，成為意外彩蛋。

周子瑜驚喜現身二樓觀眾席，力挺閨密ELKIE演唱會。（記者王文麟攝）

ELKIE今年升級場地開唱兼慶生，自豪地說：「我好像還真的蠻努力活動的！」她首先演唱述說追夢歷程的自創曲《I Dream》；第二首則是太妍的《四季》，她透露太妍是自己的偶像、是女團夢的開始；接著帶來童星時期拍攝《On Call 36小時II》歌曲《續集》，抒情過後則熱舞《Speed Up》、CLC夯曲《HELICOPTER》，接力炒熱現場氣氛。

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周子瑜在開演前5分鐘淡妝現身，穿著一身米色針織長衫搭配牛仔長褲，和媽媽黃燕玲在二樓力挺演出，她還為閨密送上花籃，祝福一切順心順利，以2人英文名縮寫甜喊「ET BE HAPPY FOREVER」。而ELKIE在開唱尾聲逐一感謝團隊、姊姊莊易羚跨海相挺、《炸裂吧！女孩》紅隊應援，最後緩緩吐出：「坐在二樓的子瑜，I Love You，謝謝阿姨。」

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