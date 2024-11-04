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娛樂 最新消息

中島美嘉春浪高歌 提前體會康芮威力

中島美嘉（右二）首度受邀在台灣音樂節演出，優美歌聲讓全場歌迷聽得如癡如醉。（友善的狗提供）中島美嘉（右二）首度受邀在台灣音樂節演出，優美歌聲讓全場歌迷聽得如癡如醉。（友善的狗提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本「平成歌姬」中島美嘉前天現身台中春浪音樂節演出，讓全場粉絲陷入瘋狂，她獻唱多首經典夯曲，提早來台的她也見識到強颱康芮的威力，「颱風過後能走到今天一切都不容易！」

中島美嘉在萬眾矚目下壓軸登場，隨著《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》的音樂響起，現場觀眾情緒瞬間沸騰，喚起不少粉絲的青春回憶，甚至有觀眾感動到落淚。她還驚喜翻唱人氣偶像團體欅坂46的《不協和音》，以獨有的風格重新詮釋，注入不同於原曲的全新味道，掀起現場另一波高潮。

中島美嘉分享這是她第一次參加日本以外的音樂節，很開心受到邀請，「颱風過後能走到今天一切都不容易，感謝可以讓我站上這個舞台的工作人員，也很感謝各位觀眾，請享受到最後！」

接著她獻唱經典名曲《曾經我也想過一了百了》，強大的情感讓每個人都陷入中島美嘉的魅力中，無法自拔。最後以動人的《雪之華》為演出劃下句點，讓全場觀眾的心緊緊相連，高呼安可。

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