伍佰勉大團誕生 樂在玩音樂

伍佰現身頒獎掀起高潮。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕第15屆金音創作獎昨晚在北流登場，滅火器主唱楊大正是本屆的評審團主席，搖滾天王伍佰驚喜現身頒發特別貢獻獎，為得主「大團誕生The Next Big Thing系列活動」增添榮耀。

滅火器主唱楊大正是金音創作獎本屆的評審團主席。（記者陳奕全攝）

饒舌歌手阿跨面以《心》勇奪最佳新人獎，感動表示：「感謝評審頒給我這個獎，希望我是老人的時候還是最佳的。」ØZI與落日飛車合作的歌曲《SEX TAPE》則拿下最佳節奏藍調歌曲。

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日本音樂才子Tatsuya Kitani出席金音創作獎。（必應創造提供）

伍佰頒發特別貢獻獎掀高潮，感謝「大團誕生The Next Big Thing系列活動」的幕後人員，更回想起11年前曾在舞台上說：「寫歌是一件很好的事，玩音樂是一件很笨的事，但是我喜歡這樣的事。」

本屆典禮共有7段精彩表演，打頭陣的「傷心欲絕」、「當代電影大師」攜手合作獻唱；演唱動漫《咒術迴戰》走紅的日本音樂才子Tatsuya Kitani擔任頒獎人與表演嘉賓，備受粉絲期待。

Tatsuya Kitani受訪透露，一到台灣就吃了台式炒飯，私下也愛聽台灣的音樂，「在參與金音獎之前就知道很多台灣樂團的音樂，也希望大家可以多聽聽我的歌。」

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