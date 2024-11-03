《新片搶鮮看》非普通家族兄弟鬩牆 薛景求槓張東健

《非普通家族》集結薛景求（左起）、秀賢、金喜愛、張東健同台飆戲。（網銀國際影視提供）

記者許世穎／專題報導

絕對美味，卻口口煎熬，一場一如往常的晚餐，為何會掀起道德、人性與親情的拉扯？本檔上映的韓片《非普通家族》找來影帝薛景求與男神張東健同台飆戲，兩人飾演的兄弟在一次往常的夫妻聚餐中，卻因家庭問題針鋒相對、衝突不斷，劇情峰迴路轉、引人入勝。

薛景求（右）和張東健在《非普通家族》中為了各自的兒女，不惜兄弟鬩牆、氣氛一觸即發。（網銀國際影視提供）

4度改編命運晚餐

《非普通家族》改編自歐洲年度十大暢銷書、荷蘭暢銷作家荷曼柯赫全球賣破60萬冊的知名小說《命運晚餐》，書中伴隨著晚餐推進的駭人道德拉扯與難解的愛，韓國版已是繼荷蘭、義大利及好萊塢後第4度改編，由擅長愛情電影的韓國名導許秦豪執導，找來了實力派卡司薛景求、張東健、金喜愛、秀賢連袂演出。

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薛景求在片中飾演的哥哥宰完是一名成功的律師，為殺人犯辯護不過是他職業生涯黃金階梯上的家常便飯。張東健飾演的弟弟宰奎則是一名誠實正直的小兒科醫生，將病患健康置於金錢和利益之上，甚至為此不惜違反診所的規矩。

兄弟兩人固定會偕同妻子一起在餐廳碰面並享用美食，但某次他們發現身為青少年的孩子們在網路新聞上「主演」了一段意想不到且已成犯罪的「惡作劇」，他們的良心開始備受煎熬，往常的晚餐對話也起了意想不到的變化。隨著討論如何處置兒女們的緊張局勢持續加劇，他們表面上的親密關係也漸漸消失殆盡，最後壓軸主菜上桌，更為這頓晚餐畫下駭人的驚嘆號。

多國影展爭相選映

電影於2023多倫多影展世界首映，隨後被包含溫哥華影展、夏威夷影展、新加坡影展、棕櫚泉國際影展等影展爭相選映。今年7月在台北電影節放映，導演許秦豪也隨片訪台。片中張力十足的故事、翻轉的劇情大受好評，就連好萊塢權威媒體《綜藝》都大讚導演許秦豪在具高度又容易產生共鳴的前提下，「透過電影進行了一場複雜又不自溺的道德研究，在世界影壇展現絕佳的潛力。」

《仇雲殺機》由日本奧斯卡影帝菅田將暉主演。（天馬行空提供）

本檔新片還推薦由日本國際名導黑澤清執導新片《仇雲殺機》，電影探討人身攻擊、假訊息，這類因為惡意螺旋散播出去的仇恨，最終轉變為多個實際存在、且不屬於特定組織的群體，並逐漸失控。主要演員包括日本電影金像獎影帝菅田將暉、古川琴音、窪田正孝等人，除了入選今年威尼斯影展非競賽放映，也將代表日本角逐奧斯卡最佳國際影片。

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