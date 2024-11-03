南珉貞交男友求介紹 Yuri續留球隊看天意

南珉貞（左）、安芝儇昨現身網紅嘉年華活動。

（記者林欣穎攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕韓國啦啦隊女孩安芝儇、南珉貞昨與柯以柔、蹦闆、77老大等出席2024網紅嘉年華活動，兩位女神一黑一白亮相仙氣十足，現場擠滿粉絲搶看，南珉貞嘴甜直呼粉絲都是她的男朋友們，問到戀情她遺憾表示沒時間認識異性，還用中文直呼：「求介紹！」

南珉貞在台灣都忙著球場應援，她說：「若我說我沒見過什麼男人，對現場男生來說太抱歉了，但我私底下其實沒什麼機會，太忙了沒有時間。」安芝儇則分享理想型，喜歡只對她好、深情於她的男生，沒有非韓國人不嫁。

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Yuri對於明年是否續留樂天表示順其自然。

（記者林欣穎攝）

樂天女孩「Yuri」陳怡叡與穎樂、丹丹、Queena昨出席中職限定店活動，Yuri過去被爆與身價千億鞋業小開Steven熱戀，不過雙方對外澄清僅是朋友，昨被問及此事，她低調避談，強調重心都在工作上，「球場很需要我，我也會繼續努力，對於是否續留樂天，就聽天由命。」

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