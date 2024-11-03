心疼安心亞哭戲卡關 尹馨遠離助情緒醞釀

尹馨（右）在《孔雀魚》安慰崩潰痛哭的安心亞。

（公視台語台、華視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕安心亞在台語懸疑劇《孔雀魚》得知好姊妹被殺死的消息後情緒崩潰，在雨中既委屈又氣憤地嚎啕大哭，讓人心疼不已。

這是場情緒重頭戲，劇情描述安心亞不知所措的恐慌與無力感，加上又遇到沒鑰匙的倒霉事，把她氣到大哭；拍攝當天碰巧下大雨，有助於安心亞投射情感進入角色，但她壓力大到哭不出來，尹馨心疼說：「因為心亞對自己的期許很高，所以她那一場戲就非常難哭出來，大家只能盡量遠離，不要干擾她醞釀情緒，幸好後來拍攝順利，心亞還說她哭得好累喔！」

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此外，楊烈在劇中苦口婆心勸說女兒尹馨：「妳要小心喔！我不希望妳出事。」一句話讓人感受到父親的擔憂與關懷。尹馨分享自己拍戲的習慣，會提前約出飾演家人的演員培養感情，但因為她和楊烈劇中的關係微妙，只要當天碰面拍戲，情感便自然流露，「楊烈大哥的作品我都看過，他是一個超級厲害的演員，所以我就很放心我們父女之間的那種生疏。」

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