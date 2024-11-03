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【人物專訪】接黃韻玲主持棒 網紅江老師壓力山大

網紅鋼琴老師「我是江老師」跨界主持《古典魔力客》坦言壓力大，但又難掩興奮。（記者胡舜翔攝）網紅鋼琴老師「我是江老師」跨界主持《古典魔力客》坦言壓力大，但又難掩興奮。（記者胡舜翔攝）

記者林欣穎／專訪

近年不少Youtuber跨界電視圈當主持人，網紅鋼琴老師「我是江老師」正是其中之一，她憑藉幽默個性及精湛的鋼琴彈奏技巧，受到許多粉絲喜愛，這次接下小公視古典音樂節目《古典魔力客—音樂時光之旅》讓她直喊興奮，不過錄電視節目有別於拍攝YT，讓她感到壓力山大，提到拍攝期間常生病，有次還失聲令她崩潰。

承接主持古典魔力客 語速放慢熟記音樂史

江老師承接黃韻玲當年主持的經典IP《古典魔力客》，受訪時直喊黃韻玲是她心中的「古典魔力客女神」，當時收到邀約就興奮決定爭取主持機會，而這次「魔力客」更跳脫以往「豌豆音符」的造型，化身大貓咪，江老師笑說一見到魔力客就愛上它，「以前『魔力客』沒有實體，黃韻玲老師是對著空氣喊，至少我有實體可以看，哈哈！」

不過錄影過程並不容易，除了事先練完所有的古典曲目，還要熟記音樂史，江老師笑稱，自己跨界電視圈學到的新技能就是背台詞，為了錄節目需要背超過12頁腳本，「要自然說出沒有錯誤的資訊，跟平常我在網路上隨興發揮不同，還被叮嚀說話語速要慢一點、讓小朋友聽得更清楚，這也是網路創作者跟電視台主持的最大差別。」

樂曲彈奏一鏡到底 錄節目壓力大常生病

節目每次開錄通常會花4天的時間，江老師透露在拍攝期間壓力大、常生病，「為了整體流暢性，我在節目裡的彈奏都是一鏡到底，演奏時也會有專人對譜，一有錯誤就要重拍，壓力很大，有次拍攝第二天我還失聲，要用力講話才有聲音。」江老師說，她超怕耽誤團隊拍攝進度，因此做了很多發聲練習、早早上床睡覺和吃喉糖，好險隔天喉嚨就恢復正常。

江老師除了要錄製電視節目，還有YT頻道要經營，她說自己私下會盡量少講話，甚至和朋友約咖啡廳，也會以傳簡訊的方式聊天，就是為了減少使用喉嚨的時間，她婚後育有兩子，被問到如果兒子調皮搗蛋會怎麼應對？她立刻換上嚴肅面孔示範：「我會用陰森的語氣警告他們。」看來效果是立竿見影。

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