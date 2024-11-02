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娛樂 最新消息

（星友花讚華仔）周董送花風雨無阻 五月天讚最具代表榜樣

華仔台北開唱，藝人周杰倫（圖）、五月天、謝金燕等紛紛送上祝福花籃。（記者陽昕翰攝）華仔台北開唱，藝人周杰倫（圖）、五月天、謝金燕等紛紛送上祝福花籃。（記者陽昕翰攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕出道43年的「華仔」劉德華擁有大批粉絲，更有許多藝人追隨，五月天讚他是「最具代表的榜樣」，「周董」周杰倫前陣子開唱收到華仔的手寫親筆信，昨天也送了花籃到小巨蛋寫上「風雨無阻，就是今天 Good Show」，禮尚往來獻上祝福。

五月天送上祝福花籃。（記者陽昕翰攝）五月天送上祝福花籃。（記者陽昕翰攝）

華仔相隔11年攻蛋，星友的花籃塞滿小巨蛋長廊，除了周董、五月天，還有陶喆、王力宏、謝金燕、蕭敬騰、盧廣仲等藝人都送花。

華仔台北開唱，謝金燕送上祝福花籃。（記者陽昕翰攝）華仔台北開唱，謝金燕送上祝福花籃。（記者陽昕翰攝）

陶喆表示：「歡迎來到台北！祝巡迴大賣、演出順利，場場嗨翻天。」五月天則說：「有一天，就是今天，今天就是有一天」，更稱華仔為「most iconic role model」（最具代表性的榜樣）。

劉德華（左）2018年現身周杰倫香港演唱會，不知這次周董會不會驚喜現身華仔台灣演唱會。（杰威爾提供）劉德華（左）2018年現身周杰倫香港演唱會，不知這次周董會不會驚喜現身華仔台灣演唱會。（杰威爾提供）

謝金燕是華仔的頭號粉絲，年輕時放話「非他不嫁」，昨晚送上玫瑰花，並寫到：「祝劉德華演唱會順利，我們唯一的華仔，永遠的巨星」，展現出對偶像濃烈的愛。

周董前陣子在深圳開唱時，驚喜收到華仔暖心的親筆祝福信，天王表示：「Hi杰倫，華仔啊！一直想告訴你，我們一起努力，希望在未來的工作順利，期望日後合作，開心、健康、成功。」周董也感動回應：「祝福華仔哥平安健康，演唱會順利。」

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