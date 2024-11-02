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娛樂 最新消息

連俞涵赴日宣傳《零日攻擊》 張洛偍對視水川麻美忘詞

《零日攻擊》演員張洛偍（左起）、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）《零日攻擊》演員張洛偍（左起）、連俞涵和製作人鄭心媚一同出席東京記者會。（零日文創提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕張洛偍、連俞涵與製作人鄭心媚帶著影集《零日攻擊 ZERO DAY》赴日，出席東京國際影展期間舉辦的多媒體內容市場「TIFFCOM2024」記者會，開場播放了預告片及日星高橋一生、水川麻美的預錄影片。

高橋一生談到接演的理由，他說：「在日本，製作以政治問題為背景的人性戲劇並不容易，而這部作品將此類議題以娛樂形式呈現，讓我感到興趣。」他也分享製作人曾告訴他「和平是最重要的」，這句話深深觸動了他。

水川麻美在影片中以中文問候大家後說：「能夠參與這樣一部將複雜議題影視化的作品，我感到非常榮幸。在與團隊溝通和討論中完成拍攝，讓我非常期待成品的樣貌。」

連俞涵和高橋一生飾演「前戀人」，她表示：「高橋先生非常專業，我們會提前一起讀劇本並討論角色背景，雖然語言不通，但進入角色後，我感到語言並無阻礙。能與他合作真是夢想成真。」

張洛偍和水川麻美有不少對手戲，他說：「我過去就很喜歡水川女士的作品，這次合作像實現夢想一樣。但作為粉絲，每次對上她的眼神，我就緊張得忘詞或出錯。」

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