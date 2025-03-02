感謝酸民提醒 太陽花領袖魏揚罹重症開刀15小時康復

曾經在太陽花學運擔任重要角色的魏揚，被酸民嘲笑沒下巴而發現身患重病。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾經在太陽花學運擔任重要角色的魏揚，趁著228連假進行長達15小時的正顎手術，母親楊翠在社群平台透露，這一切都要感謝酸民，因為太陽花運動時酸民嘲笑魏揚沒下巴，這才讓楊翠想起魏揚小時候下巴尖尖很可愛，這才發現原來魏楊罹患「重度睡眠呼吸中止症」。

楊翠2月24日在社群平台發文，表示魏揚要動一場耗時近12小時的「正顎手術」，至於動手術的原因則是為了治療重度睡眠呼吸中止症。魏揚開刀前，家人還特地到醫院為他打氣，楊翠還打趣「看到桌上放著厚厚的一疊手術須知，有如一篇學術論文」。

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魏揚為了治療「重度睡眠呼吸中止症」，趁著228連假進行正顎手術。（本報資料照，記者陳志曲攝）

楊翠表示魏揚從小就受鼻病困擾，當時家人都誤以為是過敏症狀，直到太陽花運動時，酸民謾罵魏揚沒有下巴，楊翠才發現，小時候有尖下巴的魏揚似乎真的隨著年紀慢慢消失。後來就因為這句「魏揚沒下巴」讓他們發現由於下顎內縮，逐漸壓縮呼吸道空間，形成「重度睡眠呼吸中止症」，進而決定趁著228假期開刀。

提起下顎內縮的原因，楊翠感到非常自責，醫師看過魏揚童年時期照片，認為下巴內縮並非天生，後來魏揚才想起來，自己國中打球的時候，確實有被球K到臉，當時覺得很痛、下顎似乎發出什麼原因，但後來沒有特別疼痛，忍過去就忘了。楊翠說：「天啊，這件事我竟然一無所知，當然也完全沒有因此去就醫。剛好在成長的青春期，因為受傷而造成顎部骨骼結構的改變，是很有可能的」。

2月27日魏揚開刀當天，預計12小時的正顎手術比預計多出3小時，還好術後魏揚當天已能返家休養，並在臉部腫痛期只能吃流質食物，不過，手術看起來非常成功，趁機解除了困擾魏揚多年的健康問題。

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