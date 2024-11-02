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娛樂 最新消息

李千娜大女兒拚出道 向黃尚禾告狀媽管嚴

李千娜昨出席唐氏基金會「愛不囉唆」北車店開幕記者會。（記者陳奕全攝）李千娜昨出席唐氏基金會「愛不囉唆」北車店開幕記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕李千娜3月產下第三胎，近期已全面復工，昨出席唐氏基金會「愛不囉唆」北車店開幕記者會，和唐寶寶們溫馨互動。她透露20歲的大女兒對表演有興趣，有參加過幾次試鏡，她笑曝自己對女兒很嚴厲，沒想到老公黃尚禾竟收到繼女告狀：「媽媽給我很大壓力。」讓她哭笑不得。

李千娜相當注重隱私，希望女兒憑自己的實力爭取機會，不要被冠上「李千娜女兒」頭銜出道，所以女兒都是以素人身分去試鏡，但因母女長得實在太像，有一次女兒試鏡表演唱歌時，雖未表明身分，導演還是驚呼：「妳跟李千娜好像喔！」

李千娜坦言，自己是個非常吃苦耐勞的人，所以嚴厲看待女兒想闖蕩星河這件事，除了讓女兒參加各種電影試鏡，還請科班出身的演員老公黃尚禾指導她，同時另外安排女兒上表演課。

「如果發現她不像我這麼積極，我就會生氣，覺得妳根本不想要走這行，浪費大家的時間與金錢。」李千娜會和女兒分享自身經驗，目的就是要讓女兒知道，當藝人不是一件容易的事，機會也不是輕易可以獲得，「不然她會不珍惜。」

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