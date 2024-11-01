（影音）華仔台灣巡演首場一波三折 粉絲崩潰哭了又笑了

劉德華的鐵粉現身小巨蛋，高呼口號為偶像打氣。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華相隔11年攻蛋，台灣歌迷望穿秋水，除了門票採取實名登記及抽選制，中籤機率不到5%，等到開唱又碰到颱風攪局一波三折，短短20小時歷經3大轉折，從前天堅持不畏風雨舉辦，到昨天開唱前緊急取消，隨後釋出補辦消息，讓粉絲的心情大洗三溫暖。

劉德華的歌迷看不成演唱會，只能先排隊買周邊。（記者陳奕全攝）

昨天午後就有大批華仔的歌迷抵達小巨蛋排隊選購演唱會周邊，大夥冒著風雨趕到現場，準備要看晚上的演唱會，其中不乏從中南部北上的觀眾。

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沒想到在開演前4個半小時，主辦單位宣布停辦消息，許多歌迷聽到「惡耗」激動噴淚，還有人崩潰哭倒在柱子旁，直到得知首場演唱會將於11月2日的中午補辦，才終於破涕為笑。

現場齊聚的「華嫂們」火速平復心情，還有一大群粉絲高呼口號，嗨喊「劉德華我愛你」為偶像打氣；有歌迷受訪透露：「正在想這3天要怎麼度過，很難熬」，還有人得知華仔明天得一口氣唱兩場（中午、晚上），心疼偶像會太辛苦。

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