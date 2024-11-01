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娛樂 最新消息

瑞卡CP撒糖 劉泯廷鼻咚Jame

劉泯廷（右）、Jame原地旋轉360度磨鼻子，讓粉絲拍到滿意為止。（GagaOOLala提供）劉泯廷（右）、Jame原地旋轉360度磨鼻子，讓粉絲拍到滿意為止。（GagaOOLala提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕劉泯廷、泰星Jame在BL影集《彈一場完美戀愛》組「瑞卡CP」，前天合體擔任泰式餐廳一日店長，與40位死忠粉絲共進午餐，兩人手比各種愛心、背後環抱，嘴對嘴共吃一根蝦捲，甚至大方轉圈「360度磨鼻子」給粉絲拍個夠，更開放與每一位粉絲單獨拍合照，任何pose勾手、搭肩有求必應，給足粉絲滿滿的福利。

劉泯廷、Jame在活動一開始就大撒糖，各出一隻手合比大愛心合照，又互相為對方穿上圍裙，調皮的Jame打趣把圍裙圍在劉泯廷的胸上變成圍兜，瞬間逗樂全場粉絲，還用一口流利的中文笑回：「開玩笑的！」下一秒直接以正面環抱對方的超犯規方式，把手穿過對方的腰際幫忙綁上圍裙的繫繩，而劉泯廷也光速給出回應，將手回抱在他的腰上，全場立刻響起尖叫。

「瑞卡CP」在座位上以兩根吸管共喝一杯泰式奶茶，彼此眼神笑著對視，劉泯廷不時用叉子餵食Jame，全場粉絲直呼：「好甜！」他趁著介紹飯後飲料及甜點，打趣用土味情話放閃：「跟他一樣甜的泰式濃郁奶茶，還有四季泰好西米露！」逗笑在場的粉絲。

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