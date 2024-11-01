《那道光》照亮東京影展 導演開講女性議題

《你是我眼中的那道光》導演帕亞爾卡帕迪亞（左）受日本名導是枝裕和之邀，出席東京影展「交流沙龍」對談。（海鵬提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《你是我眼中的那道光》勇奪今年坎城影展評審團大獎，成為30年來首部獲選坎城影展競賽片的印度電影，導演帕亞爾卡帕迪亞也成為第一位贏得坎城大獎的印度女導演。她日前獲日本名導是枝裕和邀請，出席東京影展「交流沙龍」對談，也是該片在錯失印度選派提名奧斯卡後，首度公開發表看法。

《你是我眼中的那道光》敘述三個女人在孟買城市裡的美麗與哀愁。（海鵬提供）

導演卡帕迪亞謙虛表示，該片超乎預期的歷程讓她十分滿意，感性的說：「我們已經收穫很多。」她更解釋印度電影的「身分多面性」，除了性別，包括種姓、宗教、階級、語言、種族、地區與文化等，都是許多不平等現象的一部分。

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近來投入新片創作的是枝裕和，坦承正試圖找出描繪現代女性的最佳方式，他對該片十分推崇，而他也正是今年坎城影展的評審之一，對於卡帕迪亞獲獎十分開心，大讚她成功描繪出印度社會女性的複雜性，兩人精闢的對談立刻成為國際影壇焦點。

電影雖未代表印度申請角逐奧斯卡，但值得慶幸的是，日前除了勇奪美國蒙特克萊爾電影節最佳影片大獎，也入圍美國哥譚獎最佳國際電影、最佳導演雙料大獎，是否順利照亮奧斯卡之路令人矚目。《你是我眼中的那道光》將於12月27日在台上映。

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