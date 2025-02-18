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入戲太深打傷「小三」楚宣 侯怡君：當時情緒到達頂端

侯怡君（圖）演出民視八點檔，不小心把楚宣打到受傷。（圖翻攝自侯怡君臉書）侯怡君（圖）演出民視八點檔，不小心把楚宣打到受傷。（圖翻攝自侯怡君臉書）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕演員侯怡君近期演出民視八點檔《好運來》，劇中和「小三」楚宣槓上，兩人有肢體衝突橋段，17日傳出她因入戲太深，不小心把楚宣打到受傷。對此，侯怡君17日晚間透過臉書做出回應，強調自己拍戲當下真的不知道導致楚宣瘀青。

侯怡君在《好運來》中與飾演小三的楚宣有不少爭吵戲，日前演出攤牌橋段時，兩人事前就講好「來真的」，為的就是不想NG重拍。但侯怡君入戲太深，不小心將楚宣打到受傷，連電視台高層都看不下去，提醒侯怡君要收一點，免得嚇到觀眾。

17日晚間，侯怡君在臉書發文，「爭吵互毆的戲碼 對於演員來說 向來都是一種不輕鬆的挑戰……尤其是像本人這種『天生壞女人』的長相，更得要小心再小心。演員們一起認真走戲、套招，說了能借位就借位，頂多後補幾個特寫，來防止意外發生。可是常常到了……正式來時，我們彼此的情緒到達頂端，就算真的碰觸到了，也是繼續下去不耽誤，因為我們都希望能夠一次ok。」

她接著說：「當下真心不知道導致了對手的瘀青，我也沒發現自己的臉跟嘴被抓傷抓破。參與好運來演出的藝人們，我們真的都好棒，都是敬業的演員，真心感謝我們一起精彩的演出。」

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