湯唯3攻青龍影后 尪金泰勇拚導演獎

湯唯以《夢境Wonderland》隱瞞死訊的母親角色，3度角逐青龍影后。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國第45屆青龍獎昨公布入圍，今年有兩對CP闖進提名名單，分別是湯唯和韓國導演老公金泰勇，以及當兵中的李到晛和女友林知衍，影迷期待典禮見到佳偶們成雙成對，成為本屆星光一大亮點。

湯唯（右）曬出和老公金泰勇的同框照放閃，慶祝結婚10週年。（翻攝自IG）

湯唯和金泰勇結婚10週年，兩人以電影《夢境Wonderland》分獲最佳女主角、導演提名，其中湯唯繼前年以《分手的決心》首次拿下青龍影后，這回3度角逐青龍最佳女主角，影迷津津樂道。

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湯唯在《夢境》飾演一名隱瞞死訊的母親，這回對上《破墓》金高銀、《左輪手槍》全道嬿等強敵，令得獎名單充滿變數；湯唯昨在IG罕見曬出和金泰勇的同框照放閃，感性寫道「十年光陰如梭」閃瞎眾人。

影帝方面出現「網內互打」情況，夯片《12.12：首爾之春》黃晸珉、鄭雨盛雙強對決，另外還有《破墓》崔岷植、《絕地逃生》李帝勳和《找死凶宅》李星民爭帝，堪稱「神仙打架」。

「情侶檔」林知衍（左）、李到晛同時入圍青龍獎。（翻攝自X）

李到晛 林知衍雙獲提名 放閃CP檔星光大亮點

另外，李到晛目前入伍，他和林知衍因《黑暗榮耀》結緣、交往，今年分別以《破墓》和《左輪手槍》入圍最佳男新人、最佳女配角，情侶檔能否同時搶下獎項，備受粉絲期待。

今年《破墓》獲最佳影片、導演等12項提名成入圍大贏家，《12.12：首爾之春》提名9項緊追在後；第45屆青龍獎頒獎典禮於11月29日在首爾汝矣島KBS大廳舉行。

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