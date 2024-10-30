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娛樂 最新消息

〈大河之舞震撼開演〉最美首席舞者台灣初體驗 愛上吃牛肉麵搭捷運

《大河之舞》「最美首席舞者」安娜梅費茲派翠克（左）及首席男舞者傑森歐尼爾，首度來台感到相當興奮。（寬宏提供）《大河之舞》「最美首席舞者」安娜梅費茲派翠克（左）及首席男舞者傑森歐尼爾，首度來台感到相當興奮。（寬宏提供）

〔記者許世穎／台北報導〕愛爾蘭傳奇踢踏舞劇《大河之舞》暌違16年再度來台，昨在台北表演藝術中心展開首場演出，下午進行最終總彩排，「最美首席舞者」安娜梅費茲派翠克和首席男舞者傑森歐尼爾開心表示：「已經準備好帶給台灣觀眾最震撼的舞蹈絕技！」

《大河之舞》暌違16年來台演出，昨下午總彩排時，舞者們展現專業。（寬宏提供）《大河之舞》暌違16年來台演出，昨下午總彩排時，舞者們展現專業。（寬宏提供）

12年來一直擔任《大河之舞》首席舞者的傑森5歲便開始跳舞，對於首度來台直呼興奮又緊張，「迫不及待想讓台灣觀眾趕快看到《大河之舞》的震撼場面！」安娜梅則是4歲就進入舞蹈界，贏得多項冠軍頭銜，還曾憑藉出色美貌獲選「2023年愛爾蘭小姐」亞軍。

傑森表示，雖然目前只來了兩天，但對台灣的印象很好，「大家都很和善，很高興和台灣進行文化上的交流。」安娜梅分享前天在飯店附近吃了牛肉麵，「真的非常好吃，還搭乘了捷運，有一種真的融入台灣的感覺，覺得很新鮮！」《大河之舞》將在台灣演出至11月3日，購票可洽寬宏藝術。

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