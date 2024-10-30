《颱風攪局》五月天東部獻唱延期 華仔攻蛋暫不受影響

五月天不怕演唱會遇到下雨撐傘演出，但颱風威力不能輕忽，決定「一路向東」延期演出。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲、陽昕翰／台北報導〕天氣因素常會影響演出活動，康芮颱風逼近，為考量民眾安全，原定11月1至3日由五月天領軍的3場「2024 Just Love It一路向東」演唱會昨宣告延期。而香港天王「華仔」劉德華明晚將重返小巨蛋開唱，歌迷深怕受影響，只能密切關注颱風動向。

劉德華即將登上小巨蛋開唱，粉絲憂心會被颱風影響。（台灣映藝提供）

劉若英蘇慧倫 期待再相遇

蘇慧倫原本已為演出練團，只能期待日後再相遇。（翻攝自IG）

「一路向東」演唱會原本是希望幫忙振興花蓮403大地震災後衰退的觀光事業及災後重建，計畫從高雄唱到玉里及花蓮市，並由五月天、Energy、劉若英、告五人等15組歌手共同獻愛演出，無奈颱風來襲，只好延期再唱，五月天說：「大家都要好好的，期待一路向東再出發。」

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劉若英談到：「這幾天一直看著天氣預報，一直祈禱可以如約而至，可惜，評估還是安全第一，但是我們一定再相約，希望大家都能平安。」她也忍不住說：「好想去美麗的花蓮唱歌喔！」

蘇慧倫原本已在為演出練團，還透露會首唱新歌《不管不管》，並提到：「希望不會被颱風影響，想去看海。」無奈評估後還是必須延期，她說：「辛苦大家了，期待再相遇的那一天。」

花蓮舞台搭又拆 損失尚未計算

相信音樂的公告則談到：「因康芮颱風來襲，防災防害永遠是我們的第一考量，延期演出相關事宜將另行儘速公告。」由於舞台已經搭建中，延期演出整體損失多少？相信音樂表示：「先以大家安全為首要，損失尚未計算。」

​華仔相隔11年攻蛋，明天起就要在小巨蛋舉辦4場「今天…is the day劉德華巡迴演唱會」，無奈卻碰上颱風攪局，粉絲都很擔心會受到影響。

雖然目前華仔演唱會沒有傳出變動消息，但若是演出日期碰上台北市宣布停班停課，屆時小巨蛋也會面臨關閉，演唱會也只能取消或是延期。

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