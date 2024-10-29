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米可白凍卵扎針 臉腫肚脹像懷孕

米可白加入新經紀公司，將在民視新八點檔演駐唱歌手。（民視提供）米可白加入新經紀公司，將在民視新八點檔演駐唱歌手。（民視提供）

〔記者李紹綾／新北報導〕米可白和小3歲演員孫綻交往一年多，昨宣布新喜訊，加入民視鳳凰藝能經紀公司，將在下一齣八點檔飾演駐唱歌手。談到近期開始凍卵，米可白坦言取卵數不如預期，被問凍起來的卵子何時要「開箱」？她笑說：「一年後吧！」並表示與孫綻尚未規劃婚事，現階段以工作為重，「目前還想不到這件事，有點遙遠。」

米可白透露，10月初進行凍卵，歷經多次扎針只取出8顆卵子，還因此胖了6公斤，體重一度飆至59公斤，自嘲：「臉腫到像麵龜，肚子大得跟牛蛙一樣，很像懷孕2、3個月。」因凍卵影響荷爾蒙、改變新陳代謝，她變得沒自信，時常自我懷疑，幸好男友孫綻適時送雞湯補身，讓她感到無比窩心。

談起取卵，米可白原以為打針是件輕鬆的事，直到發現針越換越粗，她自己扎到肚子好痛，還特別到診所去扎針，「有幾針真的太痛，扎不下去。」12月她將和劇組請假進行第二次取卵療程，預計將取15到20顆卵子。

米可白接下新戲駐唱歌手一角，唱歌對她來說是一大挑戰，因從小唱歌經常遭受打擊，每次郊遊想拿麥克風高歌，都被爸爸以「妳去睡覺」阻止，就連在兒童台當葡萄姊姊時，明明已錄唱2.5小時，但因唱得太爛，最後只留下一句OS「大野狼來了」，唯有男友孫綻會誇她「聲音很甜美」。

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