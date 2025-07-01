「台灣感性」太夯！韓國「AAA」首度移師桃園 李俊昊張員瑛主持

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國年度盛事「第10屆亞洲明星盛典」（Asia Artist Award，簡稱AAA）為慶祝10週年擴大舉行，確定12月6、7日兩天，首度移師樂天桃園棒球場舉辦，消息一出，嗨翻眾多台灣粉絲！

李俊昊（左）、張員瑛擔任12月6日AAA主持人。（翻攝自X）

大勢女團「IVE」成員張員瑛今年是第五度主持AAA，首度搭檔人氣男神李俊昊主持12月6日頒獎典禮，兩人預計激盪出精彩火花，為典禮畫龍點睛；尤其李俊昊連兩年獲AAA演員部門大賞「年度演員」，話題十足。

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「AAA」為韓國首個集結演員、歌手的綜合性頒獎典禮，去年在泰國曼谷，今年首度移師樂天桃園棒球場，台灣粉絲終於等到眾多韓國偶像來到台灣，今年為慶祝典禮10週年，陣容想必更加升級，令人期待。

AAA首度移師樂天桃園棒球場舉辦。（翻攝自X）

AAA曾先後在越南河內、日本名古屋、菲律賓、泰國曼谷舉辦，業界分析，正逢韓國流行「台灣感性」，加上台灣粉絲的影響力巨大，AAA決定選在台灣桃園舉辦，別具意義。

本屆AAA首度採用球場式舞台，至少可以容納超過3萬名粉絲到場，典禮分成12月6日、7日兩天舉辦，將頒發年度大賞、最佳藝人、最佳音樂表演等，部分獎項由粉絲投票，提高參與度。

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