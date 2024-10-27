SCOOL人氣成員快閃返台 當成放榮譽假

《SCOOL》人氣成員連兆緯（左起）、賴耀翔、李振浩、鄭元昕、陳柏佑、陳麒文及梁哲維快閃回台舉辦粉絲見面會。（天空娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台韓合作的男團選秀節目《SCOOL》正在熱播中，包括陳柏佑、賴耀翔、梁哲維、連兆緯、陳麒文、鄭元昕、李振浩共7名人氣成員昨天在台北舉辦粉絲見面會，大夥快閃台灣48小時當成放「榮譽假」，狂嗑台灣小吃超想念家鄉味。

目前《SCOOL》參賽者都在韓國首爾進行錄製，外型酷似王嘉爾的陳柏佑抵達台灣時，已有熱情粉絲接機，他靦腆表示：「滿意外的，聽說他們從凌晨一點多等到我下飛機，很謝謝他們。」

請繼續往下閱讀...

這陣子大家都在韓國錄影，陳麒文表示：「回台灣感覺像是當兵放假般開心，最大的心願就是去吃魯肉飯、喝手搖飲。」在旁的鄭元昕跟著猛點頭笑說：「最想揪大家去逛夜市。」

昨天7名人氣成員舉辦粉絲見面會，穿上制服嗨跳《SCOOL》主題曲《Dream of You》，並與粉絲近距離互動玩遊戲，大夥也幫陳麒文慶祝24歲生日，壽星則許下了「順利出道」的生日願望。

《SCOOL》的「畢業典禮」將在高雄巨蛋舉辦，透過直播票選出最終出道7人男團，11月30日先舉辦總決賽，12月1日則在原場地舉行FAN CONCERT，門票11月9日在KKTIX開賣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法