（新片搶鮮看）《猛毒》最後一舞 湯姆哈迪震撼轟出全壘打

《猛毒最終章：最後一舞》為湯姆哈迪飾演的艾迪和猛毒的冒險畫下句點。（索尼影業提供）

記者許世穎／專題報導

又一個超級英雄系列要畫下句點了！由湯姆哈迪主演的漫威角色中最強大又複雜的「猛毒」於本檔再度震撼大銀幕，但片名《猛毒最終章：最後一舞》似乎也宣告著同生共死的艾迪和猛毒的冒險故事即將到達尾聲。

猛毒面對來自母星的爪牙追殺，展開逃亡。（索尼影業提供）

★神祕外星生物追殺 艾迪和猛毒逃亡

由湯姆哈迪監製並主演的《猛毒》於2018年一推出就深受粉絲喜愛，幽默又貪吃的猛毒，寄生在湯姆哈迪飾演的艾迪身上，兩人超愛鬥嘴但又無法離開對方，加上並非純善類的設定，讓猛毒成為漫威宇宙中最有趣的超級英雄之一。

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首集《猛毒》全球狂掃8.56億美金（約台幣274.4億元），2021年《猛毒2：血蜘蛛》再度進帳超過5.01億美金（約台幣160.6億元）。在最新的《猛毒最終章：最後一舞》中，艾迪和猛毒這對共生夥伴將走上逃亡之路，面對來自人類和猛毒母星的追殺，他們被迫必須在最後關頭做出痛苦的抉擇。

湯姆哈迪形容《猛毒最終章：最後一舞》是全壘打等級的最終章。（索尼影業提供）

電影中這對共生體面對從母星來的外星生物，擁有龐大身軀和尖牙利齒的神祕生物找到位在地球的艾迪和猛毒，讓這對難兄難弟成為世界毀滅的關鍵，猛毒更展現無極限的寄生能力，包括猛毒馬、猛毒魚，甚至猛毒青蛙，還有結尾的「猛毒大軍」，都讓影迷High到最高點。

對於系列電影邁向結局，湯姆哈迪在訪談中提到：「這是最後一次了，我們毫無保留的就為留下最震撼的結局，這絕對是全壘打等級的最終章。我真的很享受這一路走來的旅程，在這難得的史詩鉅片中扮演一角。」不過電影似乎在片尾片段暗示還有後續，究竟之後將如何發展，讓人相當好奇。

童星李星緯（左）和彭裕愷在《乒乓男孩》飾演朝著奧運夢想邁進的桌球小將。（華納兄弟提供）

★熱血《乒乓男孩》 江宏傑跨刀當教練尬施名帥

本檔同時推薦熱血成長台片《乒乓男孩》，兩位童星彭裕愷、李星緯在片中原先將目標放在成為全世界最強的雙打組合，但過程中經歷家庭、友情、受傷、分離等不同的考驗，還有鄭人碩、徐若瑄分別飾演兩人各自的爸媽，不同的教養觀念及方式，都讓兩位好友之間產生摩擦、關係生變。

施名帥（左）和江宏傑在《乒乓男孩》飾演理念不同的桌球教練。（華納兄弟提供）

憑《角頭－大橋頭》入圍今年金馬獎最佳男配角的施名帥，和首度演出電影的前桌球國手江宏傑飾演風格與指導方式截然不同的教練，針鋒相對也為電影增添不少看頭；加上汗水、淚水交織而成的精彩球賽，相當值得一看。

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