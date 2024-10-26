《金鐘得主合體！》公仔控柯震東痛失500萬戒物欲 唐綺陽狂減15Kg小鮮肉猛搭訕

柯震東（左）、唐綺陽今年雙雙拿下金鐘獎殊榮，昨合體分享近況。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕近日雙雙榮獲金鐘獎殊榮的唐綺陽和柯震東昨合體出席旅遊品牌記者會。過去喜愛蒐集公仔的柯震東，透露自己有騰出一個空間專放公仔，但前陣子不幸因地震全部跌落地上碎掉，損失近4、500萬，讓他果斷放棄此興趣，「目前都還不想走進去那屋子，怕看了會難過。」

柯震東停止蒐集公仔後省了不少開銷，聊到未來規劃時則說目前沒有太多想法，一旁的唐綺陽就追問他是否有買房打算？柯震東表示已在台北買了中古屋，不過房價等細節不願多透露，僅說是為了讓自己住得舒適些。

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唐綺陽目前已經瘦了15公斤，目標是再瘦3公斤，笑說現在走在路上都會被小鮮肉主動搭訕，但大部分的人都是說「唐老師，我媽媽超喜歡妳」，讓她哭笑不得，直呼：「真的很解（氣氛冷掉）！」透露出國常常遇到路人邀約合照，所以每天都習慣「完妝」出門。

柯震東這次首度入圍金鐘獎即敲鐘，在台上拿出印有「老婆」芙莉蓮的紅色內褲，透露此幸運物已經借給今天要走「走鐘獎」的人；唐綺陽今年拿下廣播金鐘剛納入獎項的「Podcast生活風格節目獎」，表示拿獎後有去日本旅遊犒賞自己，「以占星角度來說，旅遊可以斷絕負能量、開闊心胸。」鼓勵正在歷經低潮的人們多出門走走。

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