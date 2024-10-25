晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

許效舜威廉老少通吃 鐵粉浴火重生相挺

威廉寵粉力爆發，親餵粉絲吃水餃。（東森超視提供）威廉寵粉力爆發，親餵粉絲吃水餃。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜與威廉搭檔主持東森超視旅遊實境節目《效廉 出發吧！》，上週四舉辦粉絲見面會，粉絲年齡層寬廣，從年輕人到「阿嬤級」都有，其中還有位粉絲裹紗布現身，原來是因車禍受傷，粉絲遭遇讓兩人都忍不住泛淚。

許效舜與威廉見到一名粉絲臉上和手腳都有著大面積燒燙傷，隨即關心對方狀況，原來該名粉絲在一次車禍中引起火燒車，因為身體被機車壓住來不及逃開而受傷，不過他即便行走困難，仍特地從新竹搭車到台北參加粉絲見面會，讓兩位主持人都忍不住眼眶泛紅，威廉更直呼：「除了心疼外，也很敬佩你的浴火重生！」

許效舜與威廉在2022年因錄製節目《請問 今晚住誰家》熟識，隔年隨即成為雙人主持搭檔，忘年之交組合受到觀眾喜愛，近期兩人的演藝事業也有新突破，像是威廉所屬團體「Lollipop棒棒堂」暌違15年將合體錄製實境節目《來吧！哪裡怕》，而上週許效舜則風光以《超級夜總會》拿下金鐘綜藝節目主持人獎。

許效舜提到原以為《效廉》能入圍，雖然最後沒有，但他保持佛系心態：「其實無所謂，我就覺得反正老天爺會有這樣的安排，我們不要等，越等就越等不到。」兩人在節目上都有亮眼表現，入圍拿獎也是指日可待。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中