許效舜威廉老少通吃 鐵粉浴火重生相挺

威廉寵粉力爆發，親餵粉絲吃水餃。（東森超視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕許效舜與威廉搭檔主持東森超視旅遊實境節目《效廉 出發吧！》，上週四舉辦粉絲見面會，粉絲年齡層寬廣，從年輕人到「阿嬤級」都有，其中還有位粉絲裹紗布現身，原來是因車禍受傷，粉絲遭遇讓兩人都忍不住泛淚。

許效舜與威廉見到一名粉絲臉上和手腳都有著大面積燒燙傷，隨即關心對方狀況，原來該名粉絲在一次車禍中引起火燒車，因為身體被機車壓住來不及逃開而受傷，不過他即便行走困難，仍特地從新竹搭車到台北參加粉絲見面會，讓兩位主持人都忍不住眼眶泛紅，威廉更直呼：「除了心疼外，也很敬佩你的浴火重生！」

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許效舜與威廉在2022年因錄製節目《請問 今晚住誰家》熟識，隔年隨即成為雙人主持搭檔，忘年之交組合受到觀眾喜愛，近期兩人的演藝事業也有新突破，像是威廉所屬團體「Lollipop棒棒堂」暌違15年將合體錄製實境節目《來吧！哪裡怕》，而上週許效舜則風光以《超級夜總會》拿下金鐘綜藝節目主持人獎。

許效舜提到原以為《效廉》能入圍，雖然最後沒有，但他保持佛系心態：「其實無所謂，我就覺得反正老天爺會有這樣的安排，我們不要等，越等就越等不到。」兩人在節目上都有亮眼表現，入圍拿獎也是指日可待。

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