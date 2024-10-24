蕭秉治錄音殺青 聖皓陪吃同歡 鼓鼓互動性感辣妹嗨玩電音

蕭秉治（左）完成三部曲錄音，好友聖皓送速食慰勞。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治從《凡人》、《狂人》，再到《完人》，終於完成了「Project X 系列三部曲」，慶祝他錄音殺青，好友麋先生主唱聖皓特別帶著他愛吃的速食去慰勞他，蕭秉治說：「破戒一下，很久沒吃速食了。」

鼓鼓（中）到台東參加電音派對，和百大女DJ藍星蕾（右）及Miusa相見歡。（尼賀創意提供）

而蕭秉治的好搭檔，「鼓鼓」呂思緯也沒閒著，在台東公園重拾DJ身分壓軸登上「2024台東電音派對」，嗨翻全場。

請繼續往下閱讀...

蕭秉治12月7日將重返小巨蛋舉辦「活著Alive」演唱會，順利在此之前先完成新專輯《完人》，談到：「代表經歷過每個不完美時刻，經由不完美的時刻拼湊成完整的自己。」聖皓透露：「秉治在創作時傳了很多Demo給我聽，太好聽了！而且我有用神秘姿態出現在裡面。」

鼓鼓與DJ藍星蕾一起在電音派對上聯手翻玩夯曲《射手》，在後台也與Miusa合影，同時和兩位性感女星互動，未婚妻大元會吃醋嗎？鼓鼓說：「我看到海報也嚇到，好特別的場合，我跟我的另一半是無話不談，沒有秘密的。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法