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〈人物專訪〉張艾嘉開食堂 廚房冒險笑料多

張艾嘉經營餐廳有術，先攻特色菜再嘗試創新料理。（記者潘少棠攝）張艾嘉經營餐廳有術，先攻特色菜再嘗試創新料理。（記者潘少棠攝）

記者侯家瑜／專訪

張艾嘉（右二）與王大陸（左起）、楊祐寧、柯佳嬿從相互尊重過程中培養出好默契。（泰坦星提供）張艾嘉（右二）與王大陸（左起）、楊祐寧、柯佳嬿從相互尊重過程中培養出好默契。（泰坦星提供）

張艾嘉近期初體驗實境秀，以大廚身分帶領店經理楊祐寧、二廚柯佳嬿和外場服務生王大陸於泰國蘇美島經營《艾嘉食堂》。從原本互不熟識到齊心經營一家店，張艾嘉與夥伴們很快就培養出默契，「我想這就是團隊，不分你我、各自了解彼此的長處。」

聊到三位夥伴的個性和表現，張艾嘉笑說與每一位實際相處後都覺得有反差感，先是點名王大陸特別粗枝大葉，「雖然常常會犯一些小錯，但總讓人覺得好氣又好笑，例如煎雞蛋糕煎一半後才發現根本沒插電，我只好用幽默幫他化解尷尬。」張艾嘉說雖然柯佳嬿起初有些緊張，但到後期就漸入佳境且慢慢上手；她稱讚楊祐寧頗具大將之風，無論是外場還是內廚的工作內容都瞭若指掌。

楊祐寧、柯佳嬿和王大陸日前受訪時曾提到張姐私下其實很嚴厲，不過張艾嘉認為這不是嚴厲，而是自己總散發出強烈的企圖心，一心只想把事情做到最好，才讓他們不得不上緊發條，「其實每天工作量還蠻大，大大小小的事都得靠自己，沒有準備好的話，客人只要一多就會措手不及。」

相較於拍戲、編導，張艾嘉對實境節目感到新鮮但也辛苦，「開餐廳真的不容易，我現在去外面吃飯都不會有太多要求。」表示最令人難耐的是蘇美島的高溫，「泰國當時剛結束潑水節，是最炎熱的時候，我們還收到高溫警報。」儘管廚房裡有冷氣還是熱到流汗，她最心疼的是在外場服務的王大陸，需要頂著48度的高溫服務客人，「原本製作單位規定我們不能穿吊帶或背心，但因為後來真的太熱了，衣服就可以越穿越少。」

不僅擁有精湛的廚藝，張艾嘉對料理的堅持就是不斷創新，「跟母親同住後，她只要在外面吃到新的菜，就會希望我嘗試做看看，我自己也蠻喜歡試驗新東西，在料理上亦是。」透露最近學了一道獨特的海鮮蒸蛋白，技巧是在蛋白裡加入奶油和煎過魚的高湯，蒸過後口感會更香甜。

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