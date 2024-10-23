楊貴媚剪接陷選擇困難 嚴藝文解鎖當歌手

鍾欣凌（左起）、楊貴媚、嚴藝文赴日拍攝《老少女奇遇記》第二季。

（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持實境節目《老少女奇遇記》，第二季赴日本取材，將在11月17日播出，昨釋出前導預告，3位「老少女」們乘坐跨橋火車、戴菅笠手拿金剛杖、在暴風雪地裡行走畫面均令觀眾非常期待，身兼總製作人的楊貴媚直呼每個片段都很珍貴，在剪接時相當難取捨。

楊貴媚說，很多好想讓觀眾一起體驗的情緒捨不得剪，「但礙於時長和觀眾的觀影感受我們得剪，真的好難。」鍾欣凌回顧在日本拍攝時，最感動楊貴媚全程悉心照顧，是整個團隊的大家長，笑虧自己和嚴藝文就只負責吃喝玩樂。

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這次3位主持人還特別合唱宣傳曲《你在哪裡》，楊貴媚表示，很開心宣傳曲能跟麋先生和宇宙人合作，「跨界合作真的是現在很需要的，很開心也很榮幸可以唱到這首歌，期待這首歌能在大家旅行時陪伴大家去繞一繞！」嚴藝文則說自己沒想過有天會進錄音室唱歌，「大家可以期待一下，3個臭皮匠的表現。」

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