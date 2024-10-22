洪佩瑜合唱陳嫺靜互表愛意 霸氣于浩威 帥當搖滾爸爸

洪佩瑜（右）開唱打造沉浸式夜晚，邀請新生代音樂才女陳嫺靜擔任嘉賓。（何樂提供）

〔記者張釔泠、李紹綾／台北報導〕2024都市女聲Legacy系列由洪佩瑜打頭陣，19、20日一連兩晚舉辦「A Lonely Fish Dreams」演唱會，門票皆秒殺，面對二專的敲碗聲，她並特別首唱新歌《在太平洋中央漂流》，帶給大家驚喜。霸氣樂團受邀至台中無極武恩聖宮「大海慈雲聖母」安座大典演出，樂團的默契和熟練度都增加不少。

霸氣樂團受邀至台中無極武恩聖宮表演，主唱于浩威和樂團默契大增。（霸氣樂團提供）

洪佩瑜打造有如小劇場般的沉浸式夜晚，前晚第二場更邀來新生代音樂才女陳嫺靜擔任嘉賓，雙方詮釋韓國歌手李泳知的《Small Girl》，緊接合唱陳嫺靜的《bowling》，最後飆唱怪奇比莉大熱神曲《BIRDS OF A FEATHER》，兩人首度攜手默契絕佳， 還在台上互表愛意：「我喜歡你！」

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霸氣樂團主唱于浩威談到，近期有多場演出，「我知道我不是一個人，我背後有同伴們陪著我一起唱歌、一起說故事。」他表示這一年來生命中多了兒子，「小曼于10個月大了，很享受當爸爸的感覺，但為了家庭跟孩子，更是努力維持自己，還是要當一個帥氣的搖滾爸爸。」

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