楊謹華女女吻怕停不下來 薛仕凌直言迷不倒謝盈萱

薛仕凌（左起）、謝盈萱、楊謹華、林廷憶分享拍攝《影后》幕後點滴。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕謝盈萱、楊謹華、薛仕凌、林廷憶昨出席Netflix影集《影后》宣傳記者會，楊謹華為戲獻出女女螢幕初吻，謝盈萱聽到後訝異說：「妳的第一次是給我？」被問無有心理障礙？楊謹華打趣說：「沒障礙，我只怕我停不下來。」

謝盈萱、楊謹華劇中上演閨密吵架戲碼，謝盈萱分享，新娘房的爭執戲特別難演，再加上當天已經拍攝很長時間，又是一場情緒很重的戲，大家其實都累了，算是這部戲數一數二困難的一場，笑說：「雖然整部戲我一直壓力都很大就是了。」在一旁的楊謹華更是頻頻點頭，直呼：「真的太難！」

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楊謹華則和劉冠廷有沙發激情戲，她透露兩人首次合作，第一場戲就得將劉冠廷的頭壓在胯下，還得當眾被脫內褲，緊張之餘只能裝鎮定，大讚劉冠廷雖個性害羞但工作專業，「該到定位就到定位、該有情緒就有情緒。」雖然拍攝過程順利，她有感受到劉冠廷的緊張，「畢竟我們完全不認識，第一場戲就要這樣，其實我也緊張，但不能兩個都緊張，我都在裝鎮定，還好有導演。」

薛仕凌和謝盈萱首次合作就演夫妻，他開心喊：「很爽！一直很想跟盈萱合作，沒有想像過會是這種形式，覺得有很多可以學習的地方跟火花。」問謝盈萱合作期間有無迷戀上對方？她笑說：「聊工作上的事他都很專業，溝通上完全沒有問題，但工作以外就...話滿少的。」薛仕凌自嘲：「很難啦！我應該是迷不倒她啦！」令現場笑聲不斷。

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