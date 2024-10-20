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娛樂 最新消息

張清芳開唱脫口秀 胡瓜變身阿信加碼16蹲

胡瓜（右）耍帥模仿阿信，與張清芳在演唱會上互虧。（上引娛樂提供）胡瓜（右）耍帥模仿阿信，與張清芳在演唱會上互虧。（上引娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇「東方不敗」張清芳昨晚重返小巨蛋，她斥資重金換了6套全新戰袍，力邀綜藝天王胡瓜、金曲歌后A-Lin雙嘉賓助陣；首度登上小巨蛋的胡瓜心情超嗨，戴著墨鏡耍帥模仿五月天阿信，更加碼挑戰Energy的16蹲，讓張清芳笑翻差點唱不下去。

張清芳開唱以黃金鳳凰裝霸氣登台。（上引娛樂提供）張清芳開唱以黃金鳳凰裝霸氣登台。（上引娛樂提供）

張清芳返場舉辦「TimeLESS演唱會 花見特別安可場」，開場霸氣登上四面舞台，以一襲黃金鳳凰裝亮相，一連帶來《我還年輕》、《激情過後》、《親愛的請不要說》等歌曲，感動現場1萬名的歌迷

其實在去年6月，張清芳重返小巨蛋演出，見到歌迷的熱情就有著滿滿的感觸，她說：「我就知道我離不開你們了，我再次的感謝，你們一張票一張票的買、一年一年的等我，讓我有機會看到你們的臉孔，能夠唱這些很有回憶的歌曲。」

接著大螢幕播放了張清芳當年上遍各大綜藝的精彩片段，張菲、胡瓜、費玉清等大咖鬥嘴的畫面精彩重現，影片播放後胡瓜驚喜登台獻唱，更大膽笑虧張清芳：「我想妳今天會找我來，是因為阿信沒空。」

張清芳隨後解釋：「在剛剛看的影片當中，胡瓜是唯一還留下來的（指留在演藝圈）。」爆料胡瓜真的太愛賺錢。

胡瓜接著爆料，當年看張清芳出道，從來沒想過她會紅，還是對她非常疼愛。張清芳聽了笑回，「沒有啦，你才看不上我。」

聽到胡瓜強調當時已婚，張清芳又嗆聲「你還結了兩次」，逼得綜藝天王啞口無言，尷尬說：「好啊，妳就不要也結第二次。」

張清芳接著與胡瓜合唱《愛情限時批》，胡瓜唱到一半趁著間奏嗨跳16蹲，逗笑滿場觀眾。

昨晚A-Lin也來助陣，張清芳神秘地說：「這位特別來賓呢，你們一定沒想到，我會請她。」她與A-Lin合唱了《這些日子以來》，雙后飆唱美聲感動全場

張清芳非常欣賞A-Lin的歌藝，加碼選唱了A-Lin的成名曲《失戀無罪》，更表示：「這首是任何女人都應該學的歌。」

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