吳姍儒主持金鐘 吳宗憲Lulu都給滿分

陳漢典（左起）、吳姍儒、吳宗憲、Lulu出席慶功宴超嗨。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳宗憲前晚與吳姍儒、陳漢典、Lulu出席金鐘慶功，不忘給予首度接下主持棒的女兒肯定，除了稱讚她表現非凡外，也透露有事前給她指點，「我就交代一句話，主持人是廚師而非一道菜，上了台就是把觀眾當成衣食父母餵飽，不要有太多表演在自己身上，以免典禮超時。」而吳姍儒最終成功控制好典禮流程，爸爸也直接替她打了滿分。

身為金鐘主持前輩，Lulu這次也對吳姍儒的表現打了滿分，「願意站上舞台的人真的都不容易，況且她還在擠奶就跑來。」吳姍儒則說自己能在眾多主持人面前主持，雖然很緊張但與有榮焉，「幸好在綜藝的場子上永遠都熱鬧，我講什麼其實不重要，就大概帶過流程，他們都會有自己的反應。」

請繼續往下閱讀...

吳姍儒和Lulu皆為新生代主持天后也都是吳宗憲的愛將，吳宗憲先是大讚Lulu靈活度高，下一秒又忍不住開玩笑說：「大家這次也看到了，吳姍儒最大的優點就是胸部！」引發現場大笑，Lulu則是馬上綜藝摔配合演出。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法