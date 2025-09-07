富邦悍將傳邀請SJ！利特搶先證實：我們3人會去大巨蛋

Super Junior-L.S.S.神童（左起）、始源及利特傳出應富邦悍將球團邀請，將在大巨蛋演出。（翻攝自X）

〔記者廖俐惠／台北報導〕近來中職越來越多球團會找國外明星助陣，富邦悍將繼邀請FTISLAND、權恩妃大受好評之後，近期傳出即將在9月20、21日舉行的悍將壓軸主題日「寵愛天使」，將邀請小分隊Super Junior-L.S.S.，對此隊長利特也證實此消息。

利特證實Super Junior-L.S.S.要來大巨蛋為富邦悍將表演。（翻攝自X）

利特日前開直播，看到有網友詢問Super Junior-L.S.S.是否會參加中職的相關活動，利特表示：「是說9月21日嗎？L.S.S.會去喔，請大家來喔，東海、銀赫做的那個活動，我有看到直播，我會去台北喔！」在中信兄弟邀請東海、銀赫之後，利特搶先富邦球團證實消息，將在大巨蛋上見到利特、始源及神童的身影，已經讓E.L.F.們十分期待。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法