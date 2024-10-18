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76歲西田敏行驟逝前9天出席記者會 《派遣女醫X》米倉涼子悲慟難接受

西田敏行在家中離世，生前演出深受許多日劇迷喜愛。（翻攝自X）西田敏行在家中離世，生前演出深受許多日劇迷喜愛。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本國寶演員西田敏行參與日劇《派遣女醫X》系列為戲迷熟知，昨爆出驟逝在東京世田谷區家中，享壽76歲。經紀公司證實噩耗，據搜查人員透露，西田敏行躺在床上，身體冰冷，當場無生命跡象，確切死因未公開。

米倉涼子（右）和西田敏行多次合作無間，難以接受前輩驟逝。（翻攝自IG）米倉涼子（右）和西田敏行多次合作無間，難以接受前輩驟逝。（翻攝自IG）

西田敏行在本月8日才出席劇場版《派遣女醫X》電影殺青記者會，該片原定12月在日本上映，卻成了他的遺作；和他多次合作的米倉涼子昨才上傳兩人開心吃飯照，沒多久以黑底白字悼念前輩，直呼難以接受。

西田敏行於1967年入行，曾以《敦煌》、《學校》兩度拿下「日本奧斯卡」影帝殊榮，拍過日劇《白色巨塔》、電影《解憂雜貨店》等，在《派遣女醫X》從第二季到第七季都有他的身影。

西田敏行於2003年爆出突發心肌梗塞，之後開始戒菸、減肥，但2016年又從床上摔下，動了頸部手術，恢復後活躍於演藝圈，外傳他原本有望參演明年1月新劇，無奈再也無法實現。

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