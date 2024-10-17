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娛樂 最新消息

金鐘製作人張智皓中風驟逝 胡瓜震驚遺憾

張智皓曾以《綜藝大集合》拿下金鐘獎。（資料照，記者潘少棠攝）張智皓曾以《綜藝大集合》拿下金鐘獎。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕金鐘製作人張智皓昨傳出中風離世，享壽60歲，據悉其好友馬妞透露今年9月接到張智皓弟弟的簡訊，得知張智皓中風住院，原本還打算去醫院探望，沒想到已來不及見上最後一面；張智皓過去曾是民視《綜藝大集合》製作人，對此電視台也悼念表示：「我們會永遠懷念他。」

張智皓曾製作過胡瓜主持的《綜藝大集合》，其單元「壽星大發」是當時的熱門招牌，收視率常常破10，節目曾在2004年拿下綜藝節目獎，這也是民視拿下的第一座綜藝節目的金鐘獎。

民視提到，張智皓製作節目都是投入200%的努力，每次錄影，他都會帶著哨子進棚，錄影到氣氛最high的時候，就會吹響哨聲帶動氣氛，「這是大家對他最深刻的印象。非常感謝張智皓先生對電視節目的付出與貢獻，我們會永遠懷念他。」

胡瓜得知此事深表遺憾跟震驚，提到近年張智皓淡出演藝圈，幾乎與業界失聯，兩人也因此斷了聯絡，不過提到有舉辦告別式的話一定會出席。

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