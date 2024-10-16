鍾孟宏無緣金馬導演 心中大石放下

馬志翔（左起）、侯彥西、劉冠廷、莫子儀、導演鍾孟宏、金士傑、王柏傑、李銘忠、監製瞿友寧昨一同出席《餘燼》記者會。（記者王文麟攝）

〔記者許世穎／台北報導〕台片《餘燼》昨舉行記者會，導演鍾孟宏率領莫子儀、金士傑、劉冠廷、王柏傑等主要演員一同出席。甫接下金馬獎頒獎典禮主持棒的劉冠廷第6度和鍾孟宏合作，直說雖然了解他的節奏，但緊張依舊，至於和主持典禮的壓力相比，他笑說：「都很大！」

該片入圍金馬獎5項大獎，但鍾孟宏未入圍最佳導演，他淡然表示，有時候應該回頭看，「如果這樣就怨恨的話，有點不近人情，其實金馬那天沒入圍，突然有種放下大石頭的感覺，畢竟我們跟金馬獎在一起很久了，金馬不會因為任何片子而有任何失色的。」

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酒駕風波後首度公開露面的王柏傑被問到近況直說：「一切都很好，現在在準備新的作品。」他在片和張震上演激烈打戲，鍾孟宏笑說兩人都來真的，還說王柏傑被勒脖子勒到快往生。入圍最佳男配角的莫子儀直說非常開心，尤其替好友施名帥入圍感到高興，至於兩人要在同獎項廝殺，他表示「誰得都很開心！」《餘燼》將於11月15日在台上映。

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