《金鐘專訪》派翠克和小S玩出默契敲金鐘 不怕被比較

派翠克首度拿到金鐘門票，笑稱要靠幸運瀏海拚綜藝節目主持人獎。（記者王文麟攝）

記者林欣穎／專訪

派翠克與主持天后「小S」徐熙娣搭檔主持《小姐不熙娣》，節目開播兩年多，今年首次入圍第59屆「綜藝節目主持人獎」，即將對上吳宗憲、曾國城、澎恰恰等人，派翠克受訪時直呼仍感到很不可思議，他也不忘感謝小S在錄影時給予他很多發揮空間，他感性表示：「很難有一個這樣的前輩、她不怕你玩，把你當真正的搭檔。」

派翠克與小S培養出好默契，每次派翠克模仿都是豁出去在表演，有次他在節目上模仿小S更是逼真到讓本尊忍不住潑他水，不過事後也被網友認為派翠克被欺負，派翠克則不以為意，「我覺得那都是效果，以前從《大學生了沒》、上任何通告以來，就算被打巴掌也不覺得有怎樣，做搞笑的男生應該都會受到這樣的洗禮。」

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自認不常走心的派翠克提到，與小S在節目上出現爭議、矛盾都會在當天就處理講開，派翠克也說小S是很敢讓他放手去做的前輩，「她從來沒有責備過我做的任何決定，也不會特別去問我要做什麼表演，有時候像大來賓，例如陳曉東來的時候，她就會說『柳柏丞（派翠克本名）你要試著長大哦』，就放手讓我去做開場。」

派翠克和小S關係亦師亦友，私底下兩人互動也相當有趣，派翠克提到小S脾氣很好，也很跟得上年輕人的話題，由於都是小S的節目，難逃被拿來和以前的《康熙》做比較，派翠克覺得很榮幸，沒想到可以跟從小看到大的節目做比較，「我也常被拿來和漢典哥比啊，但喜好這種事情因人而異」，更霸氣直呼：「多比一點沒關係！」

如今派翠克拿下金鐘門票，笑稱金鐘獎當天會帶著招牌幸運物-前額的一根瀏海，「我的造型師都會說我的髮型太無聊，就會幫我留一根瀏海下來」，他還幽默直呼：「我已經很習慣左眼常被（瀏海）插到這件事情，但也比較有安全感啦。」

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