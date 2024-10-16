晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《金鐘專訪》派翠克和小S玩出默契敲金鐘 不怕被比較

派翠克首度拿到金鐘門票，笑稱要靠幸運瀏海拚綜藝節目主持人獎。（記者王文麟攝）派翠克首度拿到金鐘門票，笑稱要靠幸運瀏海拚綜藝節目主持人獎。（記者王文麟攝）

記者林欣穎／專訪

派翠克與主持天后「小S」徐熙娣搭檔主持《小姐不熙娣》，節目開播兩年多，今年首次入圍第59屆「綜藝節目主持人獎」，即將對上吳宗憲、曾國城、澎恰恰等人，派翠克受訪時直呼仍感到很不可思議，他也不忘感謝小S在錄影時給予他很多發揮空間，他感性表示：「很難有一個這樣的前輩、她不怕你玩，把你當真正的搭檔。」

派翠克與小S培養出好默契，每次派翠克模仿都是豁出去在表演，有次他在節目上模仿小S更是逼真到讓本尊忍不住潑他水，不過事後也被網友認為派翠克被欺負，派翠克則不以為意，「我覺得那都是效果，以前從《大學生了沒》、上任何通告以來，就算被打巴掌也不覺得有怎樣，做搞笑的男生應該都會受到這樣的洗禮。」

自認不常走心的派翠克提到，與小S在節目上出現爭議、矛盾都會在當天就處理講開，派翠克也說小S是很敢讓他放手去做的前輩，「她從來沒有責備過我做的任何決定，也不會特別去問我要做什麼表演，有時候像大來賓，例如陳曉東來的時候，她就會說『柳柏丞（派翠克本名）你要試著長大哦』，就放手讓我去做開場。」

派翠克和小S關係亦師亦友，私底下兩人互動也相當有趣，派翠克提到小S脾氣很好，也很跟得上年輕人的話題，由於都是小S的節目，難逃被拿來和以前的《康熙》做比較，派翠克覺得很榮幸，沒想到可以跟從小看到大的節目做比較，「我也常被拿來和漢典哥比啊，但喜好這種事情因人而異」，更霸氣直呼：「多比一點沒關係！」

如今派翠克拿下金鐘門票，笑稱金鐘獎當天會帶著招牌幸運物-前額的一根瀏海，「我的造型師都會說我的髮型太無聊，就會幫我留一根瀏海下來」，他還幽默直呼：「我已經很習慣左眼常被（瀏海）插到這件事情，但也比較有安全感啦。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中