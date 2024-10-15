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娛樂 最新消息

楊繡惠愛的抱抱徐乃麟 拔劍解心結

楊繡惠愛的抱抱徐乃麟 拔劍解心結徐乃麟（右）、楊繡惠相擁，盡釋前嫌。
（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕徐乃麟日前在《天才衝衝衝》脫口「妳最賤」，楊繡惠心有不甘血淚控訴。雙方隔空交火兩週後態度軟化，昨破冰合體《挑戰吧大神》錄影，楊繡惠大喊一句：「乃哥，我愛你！」製作單位送上插滿20把劍的蛋糕，讓徐乃麟自糗「萬箭穿心」，雙方拔劍相擁解心結。

楊繡惠（左）剛動完大腸瘜肉手術，趕來和徐乃麟破冰合體比愛心。（記者王文麟攝）楊繡惠（左）剛動完大腸瘜肉手術，趕來和徐乃麟破冰合體比愛心。（記者王文麟攝）

楊繡惠昨應邀上節目，透露剛動完大腸瘜肉手術，被醫師告知要休息7天，但接到製作單位來電，拖著病體也要前來和解，開玩笑表示：「我不去怕乃哥誤會我，不管剪瘜肉、剪大腸都要來！」

她曾私下向曾國城訴苦：「我一直覺得乃哥是不是不喜歡我。」被對方一語點醒：「妳錯了，乃哥如果不喜歡是不會跟妳互動的。」徐乃麟大方表示聽者有意就講出來，「我們就當作社會的一面鏡子，小的誤會當下解釋。」楊繡惠一旁附和「英雄惜英雄，不打不相識」，兩人雙手一握，她更直呼：「乃哥手好軟。」

不過雙方動作頻頻，不免遭疑炒作，對此，徐乃麟強調絕無炒作，盼這次經驗能警惕大家，有誤會就即時講開，「不要放心裡，會生病的，如果自己不放過自己，那是沒有智慧。」楊繡惠笑說之後被罵100個賤都不會放心上，徐乃麟一聽冒冷汗：「妳不介意我介意！現在都要說碰面，不能講『見』面。」

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