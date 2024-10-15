謝哲青拚金鐘如華山論劍 第四度入圍期待上台領獎

謝哲青今年入圍兩獎項，盼成功鍍金。（記者胡舜翔攝）

記者傅茗渝／專訪

節目類金鐘獎本週五揭曉，謝哲青今年以大愛閱讀節目《青春愛讀書》入圍生活風格節目及主持人兩項獎，他自比戰局是華山論劍各出絕活，第四度敲鐘的他希望擺脫坐在「海景第一排」走上台，坦言不期待是騙人的。

熱愛自我突破 絕不輕易認命

謝哲青以爆紅韓綜《黑白大廚》為例，證明做節目在於敢不敢發夢嘗試，「這次入圍的人都是敢於做夢的人。」他熱愛自我突破，透露年輕時很迷戀命理，每次算命總被揭示「不擅言辭」，但謝哲青不願困於泥沼，「我覺得生命在哪裡陷落，它就變成一個挑戰。」絕不輕易認命。

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謝哲青（左二）主持《青春愛讀書》，引導高中生輕鬆閱讀。（大愛提供）

《青春愛讀書》經歷改朝換代，謝哲青是最洞悉節目脈絡的靈魂人物，他說節目曾入圍金鐘教育文化類別獎，這次則報名生活風格節目，在在證明了閱讀可以被塑造成不同的面貌，他也自問：「當閱讀成為一種生活風格時，我們可以透過閱讀去理解什麼？」

自喻為橋梁 帶領學生走讀地方文化

身為節目主持人，謝哲青在錄影前總會告訴學生：「這裡沒有標準答案，還有這裡也沒有正確答案，只有你的答案。」就像村上春樹的表述總是模糊，讓讀者困惑，這正是人生充滿無限可能的真實寫照。去年節目推出外景型態，帶領高中生走讀臺灣地方文化，謝哲青在主持上把自己放小，「我像是一座橋梁，帶著他們過去，再隱身起來。」讓同學從人與人的互動中，挖掘他們所看到和沒看到的。

《青春愛讀書》邀請過韓國作家金英夏蒞臨，也曾越洋訪問《被討厭的勇氣》作者岸見一郎，謝哲青表示，台灣擁有許多獨特文化，但外國人提到台灣三句不離台積電和AI智慧，「我們的文學形態，包括客家語、閩南語和原住民文化，這些交織在一起，形成了豐富的文化內涵。」希望透過節目討論，讓本土文學觀點被看見。

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