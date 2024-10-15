（胡如虹和她的藝人朋友們）張世一眼轉念 神奇皈依佛門

張世近幾年長住曼谷，享受清悠的生活。（記者胡舜翔攝）

文／胡如虹

好久不見張世，因為7年前拍攝的電影《默殺：無聲之地》即將上映，最近重返台灣演藝圈。

曾經玩世不恭，一身叛逆的他，皈依佛門多年，身為法鼓山的榮譽董事，這些年長住泰國曼谷，在泰國曼谷的法鼓山分會日日禮佛、禪修。雖然個性還是幽默風趣，時不時會模仿演上一段，動作、表情豐富，但談笑風生之間，身上多了一種氣定神閒的自在。

請繼續往下閱讀...

★禪修找到信仰 戒菸酒吃素17年

在台灣演藝圈消失10年，張世說他過得很充實，在泰國做了很多學習，還去上泰語課，在學校還名列前茅。

以前不愛讀書，現在上課竟然變成了名列前茅的好學生，並且戒菸戒酒，還曾經吃素長達17年，張世談起自己的改變都忍不住笑了，而這些改變都源自於他去法鼓山跟聖嚴法師禪修，心中有了堅定的信仰。

張世講起第一次去禪修的經歷，就跟他演過的很多角色一樣，充滿戲劇性，讓人聽得嘖嘖稱奇。

張世是虔誠的佛教徒，日日禮佛、禪修。（記者胡舜翔攝）

他說第一次去禪修，是老婆婉妮幫他報名的三天兩夜精英禪修班，去的前一晚他跟往常一樣和朋友徹夜喝酒，報到時臉還是紅的，酒都還沒有醒，一打坐就腰痛腿痠，晚上睡通鋪又被打呼聲吵到無法睡覺，第二天就受不了，找了個痛風的藉口離開。

★與觀音佛像對視 迷途知返大震撼

「我的車子停在停車場，前面剛好有一尊很大的觀音佛像，我一到車上想先抽根菸，才拿出菸準備點火時，就看到觀音菩薩在看我，我也看祂，我想想就算了，不抽了，然後回去上課。」張世說他回去上課那天晚上睡得很好，隔天打坐時，突然感覺身上有一道光，體驗到一種從來沒有過的舒服，讓他無比震撼，從此成了法鼓山的弟子。

觀世音菩薩看了張世的那一眼，因緣俱足，讓張世入門禪修，從此戒菸戒酒，成了虔誠的佛門弟子。

這些年張世跟著聖嚴法師禪修，學到了「我們人生來就是享受當下體驗所有的過程，然後實踐」；他將藝術與佛法結合，不停的體驗、實踐師父教他的事情，一一去印證，也反省自己年少輕狂做過太多的錯事，但也醒悟我們生下來就不停的在犯錯，不停的在傷心、痛苦，這些讓他感受強烈，決定導正自己的經驗，永遠不要再犯同樣的錯誤，受同樣的痛苦。

張世正在申請輔導金，準備籌拍電影《米寬恕》。（記者胡舜翔攝）

★藝術結合佛法 10年完成《米寬恕》劇本

張世學習佛法，也在生活中學習，他說學習是一件很孤單的事情，但因為有禪修的經驗，他已經習慣孤單，也喜愛孤單，可以在孤單中學習跟做學問，「李安被關了6年，才會有《推手》，我也是在離開台灣10年寫了《米寬恕》劇本。」

講起《米寬恕》電影劇本，張世立刻變成說故事的人，眼裡嘴裡都是電影夢，「我利用黑道跟妓女色情闡述佛法有禪意的因果與因緣，講述一個被關了12年的黑道分子出獄之後發生的故事。」他說劇本都寫好了，現在正在申請輔導金、籌募資金，準備自編自導自演。

一朝電影人，終身電影人。張世還是愛電影、愛演戲，以前受侯孝賢、王童導演影響，他認知要當一個獨一無二的好演員，就是要享受演戲當下所有的一切，拍戲時突然有一陣風來的時候，不是只講台詞，還要感受那一陣風，所以他演戲常會有劇本裡沒有的即興演出，即使演出大反派，他可以演到讓觀眾心疼、同情，他在電視劇《神話》演出趙高一角，就被北京電影學院納入教材，讓他有了「教科書級的演技」美名。

戲裡戲外的張世都是一個有故事的人，他一步一步的追，不是為了追到最高的位子，而是追一個心安理得，把良善的種子傳播出去。

祝福張世，《米寬恕》電影開拍一切順利。

胡如虹（右）和她的藝人朋友張世。（記者胡舜翔攝）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法