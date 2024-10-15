RIIZE粉絲強烈抵制 承漢回歸兩天退團

承漢上傳親筆信宣布退團止血。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國人氣男團RIIZE去年9月成軍，不料成員承漢爆出私生活爭議，遭公司SM娛樂冷凍；本月11日SM娛樂突然宣布承漢回歸，引爆粉絲集體不滿，沒想到前晚他曬長文證實退出團體，從宣布回歸到退團才過兩天，讓人不勝唏噓。

RIIZE出道同月，承漢就爆出私生活混亂，當時社群平台X流傳多張他親吻女生的照片，還有逼女方墮胎、帶女友開房間、吸菸、夜店照等黑歷史流出，遭網友諷刺說「新人花樣百出，才剛出道就鬧出花邊新聞」，最後逼得承漢出面道歉，宣布暫停活動。

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RIIZE出道1年多，經歷成員承漢（左二）私生活爭議，7人男團變6人體制活動。（法新社）

承漢被冷凍10個月後，SM娛樂近日原本宣布承漢回歸，隊友元彬還發文安撫粉絲，並力挺承漢，卻引來負面聲浪，甚至有激動粉絲送了超過1000個弔唁花籃至SM大樓表達抗議，希望別讓爭議人物回歸。

或許負面聲音太強，SM娛樂最後宣布承漢離隊，解釋原本讓承漢回歸是因為他已充分反省，歸隊對成員和粉絲會帶來幸福，沒料到卻為粉絲帶來更大的困惑，文末還表示「未來會繼續支持承漢展現自己的才華」，被粉絲解讀成替他solo出道埋伏筆。

承漢在粉絲俱樂部上傳親筆信致歉，表示知道很多人聽到自己復出後很反感，未來不想再連累成員和帶給粉絲混亂，因此決定離團，「看著愛RIIZE的粉絲們互相爭吵，這讓我非常心痛」，強調退出組合是為了所有人好。

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