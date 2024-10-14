送汪建民最後一程 眾星友追憶他的好

汪建民告別式昨在二殯圓滿落幕，不少藝人到場送他最後一程。（記者王文麟攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕汪建民7日晚間不敵肺腺癌離世，享年56歲，昨家人為他在二殯舉辦告別式，陳為民、阿Ben、白雲、翁家明、秀琴、陳致遠和金剛等星友到場送他最後一程，愷樂、Ella未能親至告別式以花籃致意。

陳為民前來送30年老友最後一程。（記者王文麟攝）

陳為民提到今年剛好與汪建民認識滿30年，雖然對方近年債務纏身，但並不影響他在朋友中的地位，「在我們朋友心中，他就是善良、正直且大方的人，我記得他所有的好。」

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翁家明與汪建民是20多年球友，眼眶含淚現身告別式。（記者王文麟攝）

翁家明、白雲和汪建民曾合作戲劇《幸福蒲公英》，因此在高雄有過一段較密切相處的時間。身為汪建民20多年球友，翁家明透露他與汪建民最後一次見面是在一家餐廳，「這陣子一直都沒有遇到他，上次看到他還很健康。」

愷樂送上花籃致意，寫下：「Dear建民哥，你在天堂一定也是最溫暖最照顧人的大哥哥，我們都會想你。」Ella亦傳達悼念之意：「好好休息，辛苦你了。」

汪建民胞妹在告別式後雙手合十向媒體致謝。（記者王文麟攝）

汪建民胞妹昨戴著墨鏡現身，在告別式圓滿結束後，走出會場向在場媒體致意，雙手合十表示：「謝謝你們，辛苦了。」

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