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温昇豪停拍劇重啟正名 張榕容自招不滿意眼袋

温昇豪（右起）陪同安心亞、張榕容、洪暐哲出席《整形過後》開鏡記者會。（記者胡舜翔攝）温昇豪（右起）陪同安心亞、張榕容、洪暐哲出席《整形過後》開鏡記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕温昇豪4年前籌拍醫療劇《整外春秋》，歷經停拍、換角風波，昨天他率領張榕容、安心亞、洪暐哲出席開鏡記者會，宣布該劇正名為《整形過後》，他感慨說：「緣分到了，滿感動的，這趟旅程像跑馬拉松，接下來的2個月拍攝，對我來說是最後的衝刺，也有喘口氣的感覺。」

温昇豪近期爆出跳槽新東家，他透露3年前開製作公司，凱渥老闆吳鋒就是股東之一，老東家伊林娛樂都知情，坦言停拍時歷經人生低潮，損失金額約1500萬，「我要對所有演員、主創負責，還要按照合約賠錢，都過了。」《整形過後》的製作費超過9000萬，温昇豪自掏腰包投資8位數，他說：「我也是投資方，不能叫別人投資，自己都不投資，金錢上的參與也是一種表示，這是合理的投資行為。」張榕容得知製作費近億，立刻問：「可以幫我加片酬嗎？」

張榕容劇中飾演醫美外科醫生，招認不滿意自己的眼袋，曾打過電波讓狀態更好，也曾有過容貌焦慮，「之前過敏很嚴重，心情很差，覺得身體、心情都不好。」後來想開一點，努力看見自己美好之處。

安心亞2年前體態偏肉感，一度很焦慮，現在重拾自信，對於自己的臉蛋，她不斷說：「OK，完美，真的很漂亮耶！」並打趣表示，希望能開腦讓自己聰明一點，温昇豪聽到笑虧：「妳去開光好了。」

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